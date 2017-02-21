Известный историк моды Александр Васильев посетил Пермь

На закрытом званом приёме, какие было принято устраивать в 19 веке, говорили о моде, музыке и математике.



Стивен РИДЛИ, британский певец и пианист:



- Музыка и архитектура очень связаны - в первую очередь, математически. В музыке есть математика, в архитектуре - тоже. Самое главное - найти баланс и чувство ритма, тогда вы - на коне.



Но это, по словам директор застройщика дома на Вознесенской Владимира ЯЦУКА, было не единственной задачей проектировщиков здания. Главной проблемой стало нахождение баланса между чертами современного архитектурного объекта и исторической частью города.



Владимир ЯЦУК, директор строительной компании "ГлавСтройИндустрия":



- Исходя из того, что дом находится в самом центре города, он должен отвечать всем требованиям исторического центра. Он проходил всевозможные согласования. До сих пор в Перми есть исторические здания, которые представляют архитектурную ценность, которые нужно сохранять. Создавая этот дом, историки и архитекторы постарались, скажем так, сохранить исторические черты окружающих построек.



Несмотря на то, что в доме на Вознесенской - целых 17 этажей, высотка ничуть не выбивается из архитектурного ансамбля ул. Сибирской. Прообразом планировочного решения стало направление неоклассика, в котором исполнены близлежащие объекты: дом Грибушина, театр оперы и балета и главный корпус педуниверситета. По словам историка моды Александра ВАСИЛЬЕВА, возрождение стиля эпохи Возрождения уже давно стало центральным европейским трендом.



Александр ВАСИЛЬЕВ, историк моды:



- 21 век пока нам не предложил каких-то радикальных новых решений, а стиль "хай-тек" не пришёлся по вкусу никому. Поэтому я думаю, что мы всегда будем искать какое-то вдохновение в прошлом скорее всего, 19 века, когда уже строились высокие доходные многоэтажные дома, если говорить о конце века.



Ещё одна особенность дома - это его внешний вид в тёмное время суток.



Кирилл ДИЕВ, корреспондент:



- С наступлением сумерек он в буквальном смысле перевоплощается в ультрасовременный архитектурный объект, который ежеминутно озаряется десятками цветов светодиодных огней!



RGB-подсветка украшает огромную стеклянную полусферу. Насладиться ночной иллюминацией можно практически из любой точки центра города. В зимние дни подсветка включается, примерно, в 19 часов.