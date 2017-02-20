"Из них ели цари": в Пермской галерее представили императорский фарфор

Коллекционеры - две пермские семьи. Виктору Селиванову принадлежат работы художников имена, которых достойны лучших музеев мира.



Виктор СЕЛИВАНОВ, коллекционер:



- Это большой труд. В том числе технический, потому что режим влажности, режим контроля температуры в каждом помещении незыблемо соблюдается долгие годы.



Селиванов не в первый раз сотрудничает с галереей. Часть своей коллекции несколько лет назад даже подарил музею. Это его вторая экспозиция в Пермской художественной.



Хрупким соседом живописи стал фарфор. Невероятная по своей красоте и масштабности коллекция русского и зарубежного фарфора XVIII-XX веков, представлена в виде тарелок, чайных и кофейных пар. Среди них есть шедевры эрмитажного уровня. Есть чайные пары, которые изготавливались в России по заказу лучших ювелирных домов мира. Во все времена посуда была женской епархией. Коллекционер Галина Куранова в этом смысле не исключение.



Галина КУРАНОВА, коллекционер:



- В антикварных магазинах покупала себе чашечки. У меня их много. Я и из них пила чай и кофе, и потом в какой-то момент я поняла - я патриот или где, европейского фарфора сохранилось очень много, а русского фарфора мало.



Порядка 350 предметов из России, Германии, Франции. Только наша страна представлена полусотней заводов и фабрик. Среди них – императорские фарфоровый и фаянсовый заводы, редкие экземпляры фабрик Киселева, заводов братьев Корниловых, Попова, Кузнецовых.



Григорий КУРАНОВ, коллекционер:



- Императорский фарфоровый завод, 10 тарелок, они рабочие, на них видны следы ножа вилки. Из них ели цари.



Выставка - это поздравление с 95-летием Пермской галереи от лица коллекционеров, и первый шаг к созданию «Клуба коллекционеров» при ней. Работы экспонируются до первого мая. И очень скоро мы покажем вам специальный репортаж, посвященный выдающейся экспозиции.