Фестиваль «Золотая Маска» в Перми открылся показом оперы «Травиата»
07 Февраля 2017 15:46
Потрясающая, захватывающая, удивительная по красоте исполнения постановка. Минимализм в декорациях и одновременно очень тонкая работа со светом.
Три слагаемых безоговорочного успеха: один из самых известных режиссёров мира Роберт УИЛСОН, дирижёр постановки Теодор КУРЕНТЗИС и Надежда Павлова, феерически исполняющая роль Виолетты. Опера Верди «Травиата» на сцене Пермского оперного театра, без сомнения - культурное событие мирового масштаба.
Светящиеся задники, фантастический грим артистов. Трактовать формальные жесты и движения, наполняя индивидуальной энергетикой, предстояло и солистам, и хору.
Пермский зритель оказался готов к таким экспериментам. Даже постоянные поклонники оперы Верди остались довольны.
Показом оперы «Травиата» открылся 23 сезон фестиваля «Золотая Маска». Чтобы оценить спектакль, в краевую столицу прибыли члены жюри Национальной театральной премии. Фестивальный показ также посетили представители городских и краевых властей.
Денис ПАЛЬЧИКОВ, корреспондент:
- «Золотая маска» связана с Пермью прочными творческими узами. Наши театры принимают участие в фестивале с 1996 года. В этом году Пермский театр оперы и балета с постановкой «Травиата» заявлен в семи номинациях премии.
Начиная с 96-года Пермский театр оперы и балета был номинирован на премию 111 раз и принёс нашему региону 18 наград. В этому году у Прикамья есть все шансы пополнить коллекцию золотых масок.
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