Чердынь - красивейшее место Пермского края
12 Января 12:16
Север Пермского края. Чердынский район. В народе его называют серебряным треугольником. Образованный междуречьем Камы, Вишеры и Колвы - он является древним перекрестком торговых путей.
Сказочная древняя столица Пармы. Со старинными домами, деревнями и куполами многочисленных церквей. Зимой Чердынь особенно загадочна.
Охота, рыбалка, летом грибы и ягоды... В этих краях отдых на любой вкус. К примеру, здесь, как только есть такая возможность, проводят свое свободное время даже чиновники федерального уровня. Начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин родился и вырос в 10 километрах от Чердыни. В поселке Рябинино. Одно из любимых мест - набережная реки Вишера. Здесь он вспоминает детство. Несмотря на лютые морозы, ходил с друзьями на ночную рыбалку.
Дмитрий МАХОНИН, начальник Управления контроля ТЭК ФАС России:
- В детстве очень часто блеснили налима. Ты в час ночи, когда темно, с фонарем... Выходишь на реку и ловишь. Если посчастливится два-три налима ты поймаешь, а это два-три килограмма каждая особь. Достаточно увлекательная, но непростая рыбалка.
Теперь Дмитрий Махонин ездит сюда к маме. Несмотря на то, что живет и работает в Москве, старается делать это практически каждые выходные. Здесь, он не только отдыхает от столичной суеты, но и вспоминает вкус детства. Мамины лесные заготовки и самые лучшие соления.
Уже по традиции, когда вся семья в сборе, мама, Валентина Александровна выставляет все свои соления и лесные заготовки на стол.
Валентина МАХОНИНА, мама Дмитрия Махонина:
- Когда он приезжает, я хожу в лесу стараюсь на стол только лесное. Всегда у нас грибы в любом виде. Грузди, грибной суп. Это у нас всегда. И на огороде всех собираем. У нас шашлыки. И еще мы ездим в лес всей семьей.
Погода зимой здесь непредсказуемая, температура может опускаться до -40. Однако, в ближайшие дни ожидается значительное потепление. Чем не отличный повод встретить Старый Новый год в этих краях. Гостеприимный Чердынский район равнодушным не сможет оставить никого.
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