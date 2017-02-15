100 лет революции: как отметят памятную дату в Перми

Отмечать событие предстоит и пермякам. Причём, необязательно с левыми политическими взглядами. Программа мероприятий, рассчитанная до конца года, формируется на федеральном уровне. От регионов ждут предложений и своей повестки.



Пермский государственный архив новейшей истории запланировал провести в юбилейный год в ноябре тематические чтения. Сергей Неганов, директор архива, отмечает, что произошло это до московских решений.



Сергей НЕГАНОВ, директор Пермского государственного архива новейшей истории:



- Для нас это принципиальная тема. Мы ей занимаемся. А то, что в декабре прошлого года появилось распоряжение президента о создании оргкомитета, о том, что министерство культуры России помогает Российскому историческому обществу в организации мероприятий по данной тематике, но это счастливое совпадение. Мы ему рады.



Свои планы по проекту "Революция 100" и у учреждений, подведомственных краевому министерству культуры. В частности библиотекари уже проводят специализированную выставку редких книг и периодических изданий 1917 года, впереди тематические встречи читателей.



Марина ХАБИРОВА, заместитель директора библиотеки им. Горького:



- "Горьковка", на самом деле, чисто политически, в хорошем смысле политически, отслеживает все памятные даты. Мы следим очень трепетно за этим. Стараемся акцентировать внимание наших читателей. Мы не только храним, но и продвигаем наши фонды.



И в архиве и в библиотеке больше рассчитывают на собственные силы в организации и проведении мероприятий, посвящённых юбилею. О привлечении дополнительных материальных ресурсов для этого пока речи не идёт. Предсказуемо собираются отмечать столетие революции коммунисты. На этой неделе в региональном отделении КПРФ утверждается план их мероприятий.