100 лет революции: что о ней могут рассказать ее памятники в Перми?

Именно у нас произошли массовые восстания рабочих в 1905 году. Место для выступлений тогда выбиралось неслучайно: участок закрыт лесом, чтобы добраться до него, нужно было подняться на гору. Полиция почти не патрулировала эти окрестности. Спустя пятнадцать лет на том самом месте возвели мемориальный комплекс.



Кирилл ДИЕВ, корреспондент:



- Памятник в виде 50-тонного парового молота и серпа в 1920 году спроектировал и построил чертёжник "Мотовилихинского завода" Василий ГОМЗИКОВ. Спустя несколько лет в центре этого монумента замуровали капсулу с прахом пермяка Степана ЗВОНАРЁВА, участвовавшего в 3 революциях, а ещё позже зажгли вечный огонь... Но примечательно то, что в первоначальных эскизах автор представлял эту архитектурную композицию несколько по-другому!



Татьяна КАРЛЮК, культуролог, искусствовед:



- Гомзиков в эскизе предложил постамент парового молота водрузить на вершину земного шара, а по краям этого памятника должны были стоять 4 бетонных гроба.



Как считает Татьяна КАРЛЮК, если бы первоначальный эскиз претворили в жизнь, то, скорее всего, объект культурного наследия был бы, затем утрачен. Исключительно - академизм и никакого авангарда - бескомпромиссная позиция властей в советские годы в отношении архитектуры. Именно потому был уничтожен памятник революционерам Большакову, Хохрякову и Светлакову в сквере театра оперы и балета, декоративная арка у вокзала "Пермь-2". По другой причине не сохранился памятник Ленину в Райском саду, скульптура раненого бойца, красноармейца и шахтёра у входа в старое здание цирка и десятки подобных монументов.



Татьяна КАРЛЮК, культуролог, искусствовед:



- В первые годы после революции помогал ленинский план монументальной пропаганды, но он и вредил! Это был действительно дешёвый и удобный метод наглядной агитации, ставить скульптуры, посвящённые событиям революции, из дешёвых материалов, в частности, из гипса, но гипс же имеет способность разрушаться.



Всего в Перми до наших дней сохранилось порядка 30 мемориальных досок, 10 памятников и бюстов вождя мирового пролетариата, а также несколько архитектурных сооружений. Такие, как монумент "Героям Гражданской войны" в сквере Решетникова, отреставрированный год назад, и памятник борцам революции в Курье. Правда, его под снежным покровом мы обнаружили не сразу. Но, как заверили в городском центре охраны памятников, просто его ещё не успели почистить.



Татьяна ЧЕСНОКОВА, директор городского центра охраны памятников г. Перми:



- Мы содержали те объекты, как и было предположено, раз в месяц мы убирали... Могилы мы не убираем, потому могилы не содержатся в зимний период, героям гражданской войны и вышку мы прибирали раз в неделю. Объекты, посвященные революции, - они у нас меньше и они попадают во 2 категорию содержания.



Что касается текущего ремонта памятников революции, то на сегодняшний день в неудовлетворительном состоянии находится лишь мемориальный комплекс на "Вышке" - по словам Татьяны ЧЕСНОКОВОЙ, подрядчик, выполнявший реставрацию монумента, отказался от выполнения гарантийных обязательств. Решать спор в ближайшее время специалисты городского центра охраны памятников намерены в суде.