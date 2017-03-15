100 лет назад Николай II отрекся от престола

Ровно сто лет назад, а по старому стилю это 2 марта - император Николай Второй отрекся от престола. Событие, которое перевернуло ход не только российской, но и мировой истории. Пермская губерния, судя по местным газетам того периода, отнеслась к новостям из Петрограда достаточно нейтрально.

Если в центральной России о событиях в Петрограде узнали практически сразу, то по данным пермской прессы, наш город жил спокойно и непринужденно. "Пермские ведомости" напечатали манифест императора лишь спустя 10 дней, как всё случилось. И после этого всплеска активности пермской общественности не последовало. События в Перми шли размеренно: газеты пестрили объявлениями о купле-продаже домов, о постройке цирка. Публиковалась информация с военного фронта.



Михаил КОРИНЕНКО, коллекционер:



- О перевороте, который произошел 27 февраля по старому стилю, "Пермская жизнь" выдала небольшую статейку только 3 марта. А потом опять хроника российская, местная, письма в редакцию. Пермь достаточно спокойно отнеслась к этим событиям, судя по газетам.



Уже через год и три месяца в городе на Каме будет убит Михаил Романов - брат Николая, в пользу которого тот отрекся от престола.