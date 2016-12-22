ЖКХ. Оплати и выиграй!

Сегодня коммунальщики не просто призывают "жить без долгов", они ещё готовы это поощрять. Материально.



Сергей КРУГЛЯКОВ, директор Пермского филиала "ЭнергосбыТ Плюс":



- Мы выпускаем квитанцию за декабрь в декабре. Обычно она выходит за другие месяцы чуть позже, в следующем уже месяце, но мы немного ускоряем сроки расчетов и выпускаем квитанцию за декабрь в декабре. В этом году это будет полноценная квитанция, не авансовая, а реальная, которая будет распространена по почтовым ящикам населения, которое перешло на прямые расчеты с 19 по 22 декабря.



Теплоэнергетики планируют подвести итоги акции в первом квартале нового года. На кону более 80-ти подарков – электроники, бытовой техники, энергосберегающих товаров для добросовестных потребителей. Газовики, в свою очередь, тоже проводят аналогичный конкурс.



Евгений РЯБЦЕВ, начальник отдела по работе с населением ООО "Газпром межрегионгаз Пермь":



- Самое главное условие конкурса - абоненты должны платить вовремя. Чтобы не было долгов на 1 января 2017 года. Случайным образом будет выбран самый хороший абонент. В каждом районе их будет по два человека.



Первым счастливчиком станет самый добросовестный плательщик в районе, вторым - тот, кто закроет все долги до 31 декабря. Итоги станут известны уже в феврале. Раньше всех, уже в конце января, счастливчиков объявит компания "НОВОГОР-Прикамье".



Наталья ДРОМАШКО, директор по сбытовой деятельности ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья":



- Мы ежегодно проводим акцию, в Перми не так давно на рынке, как непосредственный поставщик услуг потребителям. И третий год у нас проходит акция данным потребителям. Практика показывает, что люди всё-таки хотят новый год без долгов встретить. И эта как стимул - данная акция, для того, чтобы они погасили всю дебиторскую задолженность.



Здесь отметят сразу 450 добросовестных пермских потребителей воды. Каждый из них получит подарочный сертификат номиналом 1000 рублей в один из продуктовых магазинов города. В Березниках аналогичный презент получат 300 человек. Условие, как и у всех одно и то же - на 1 января долгов за уже потребленный ресурс быть не должно.