ЖКХ. Оплати и выиграй!
21 Декабря 13:25
Солидный кэшбэк, премиальные мили, бесплатный мобильный банк и другие бонусы в банковской сфере уже никого не удивляют. А вот на рынке коммунальных услуг такого изобилия нет. Точнее, не было ещё несколько лет назад.
Сегодня коммунальщики не просто призывают "жить без долгов", они ещё готовы это поощрять. Материально.
Сергей КРУГЛЯКОВ, директор Пермского филиала "ЭнергосбыТ Плюс":
- Мы выпускаем квитанцию за декабрь в декабре. Обычно она выходит за другие месяцы чуть позже, в следующем уже месяце, но мы немного ускоряем сроки расчетов и выпускаем квитанцию за декабрь в декабре. В этом году это будет полноценная квитанция, не авансовая, а реальная, которая будет распространена по почтовым ящикам населения, которое перешло на прямые расчеты с 19 по 22 декабря.
Теплоэнергетики планируют подвести итоги акции в первом квартале нового года. На кону более 80-ти подарков – электроники, бытовой техники, энергосберегающих товаров для добросовестных потребителей. Газовики, в свою очередь, тоже проводят аналогичный конкурс.
Евгений РЯБЦЕВ, начальник отдела по работе с населением ООО "Газпром межрегионгаз Пермь":
- Самое главное условие конкурса - абоненты должны платить вовремя. Чтобы не было долгов на 1 января 2017 года. Случайным образом будет выбран самый хороший абонент. В каждом районе их будет по два человека.
Первым счастливчиком станет самый добросовестный плательщик в районе, вторым - тот, кто закроет все долги до 31 декабря. Итоги станут известны уже в феврале. Раньше всех, уже в конце января, счастливчиков объявит компания "НОВОГОР-Прикамье".
Наталья ДРОМАШКО, директор по сбытовой деятельности ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья":
- Мы ежегодно проводим акцию, в Перми не так давно на рынке, как непосредственный поставщик услуг потребителям. И третий год у нас проходит акция данным потребителям. Практика показывает, что люди всё-таки хотят новый год без долгов встретить. И эта как стимул - данная акция, для того, чтобы они погасили всю дебиторскую задолженность.
Здесь отметят сразу 450 добросовестных пермских потребителей воды. Каждый из них получит подарочный сертификат номиналом 1000 рублей в один из продуктовых магазинов города. В Березниках аналогичный презент получат 300 человек. Условие, как и у всех одно и то же - на 1 января долгов за уже потребленный ресурс быть не должно.
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