ЖКХ. Что делать, если зимой в квартире холодно?
28 Декабря 19:01
Когда в квартире от холода мерзнут даже кошки, то про людей и говорить не приходится.
Если на улице -5 - в квартире всего +16, а когда -30, то прогреть воздух хотя бы до 18-ти градусов удаётся лишь при помощи трех конвекторов. И такая ситуация в нескольких квартирах на Уральской, 113 уже не первый год.
Анатолий ПЕШКОВ, генеральный директор управляющей компании:
- Из-за того, что квартиры первого этажа являются последними от теплового узла, то до них доходит более остывший теплоноситель, чем до других и появилась эта проблема. В настоящее время были пересчитаны диаметры этого сужающего устройства для того, чтобы они были достаточными для обогрева этих квартир и запланированы работы по замене.
При этом в управляющей компании пообещали сделать перерасчет за тепло с момента составления первого акта об оказании коммунальной услуги ненадлежащего качества.
А вот тем, у кого нет тепла по ночам или в какое-либо время суток ощущаются значительные температурные перепады, как например на Фонтанной, 1 и Народовольческой, 37, первым делом следует сообщить об этом в управляющую организацию.
Михаил ТОПИЛЬСКИЙ, представитель ООО "Пермская сетевая компания":
- Если какие-то перепады в ночное время наблюдаются, то жителям следует подать заявление в управляющую компанию, чтобы установить причину, потому что не причина - снижение теплоносителя от источника тепловой энергии.
Если управляющая организация не принимает никаких действенных мер или просто игнорирует обращения собственников, нужно незамедлительно обратиться в районную администрацию.
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