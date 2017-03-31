Жители нескольких районов Перми останутся без воды в выходные

1 апреля с 08:30 до 20:00 в Кировском районе запланировано отключение водоснабжения в домах:



- ул. Чистопольская, 14, 21, 21а, 16, 18, 18а, 23, 23а, 20(д/сад)



- ул. М.Рыбалко, 5а, 7а, 28, 24, 21 (ЦТП), 23, 23а, 17, 19, 13, 12, 10, 9а, 3, 1а



- ул. Ласьвинская, 19, 21а, 21, 21/1



- ул. Худанина, 16, 14, 15, 13а, 11, 13, 22



- ул. Автозаводская, 4 (ЦТП)



- ул. Федосеева, 19, 21.



В Мотовилихинском районе воды не будет с 10 часов утра 1 апреля и до 10 утра 2 апреля.



Без воды останутся:



- ул. Алексеевская, 51 (ЦТП), ч/сектор ул. Алексеевская 48-112



- ул. Зенкова, 4, 4А, 8, 6, - ул. Восстания 8, 10 (школа), 11, 11а (ЦТП) 13, 12, 14, 14А, 71



- ул. Постаногова, 3, 4 (д/сад), 1, 1а (школа), 7, 7а (ЦТП)



- ул. Красногвардейская, 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 56, 53, ч/сектор 49-58; - ул. Лузенина, 12, ч/сектор ул. Лузенина 4-48



- ул. Пролетарская, 103, 116, 49, 51, 55



- ул. Свободы, 13, 15, 15а (ЦТП), 21, 21а, ч/сектор 4-55



- ул. Республиканская, 12



- ч/сектор ул. Лбова, 1-50



- ул. Кузнецова, 31-35



- ул. Нагорная, 5-58



- ул. Сельскохозяйственная, 25



- ул. Борчаниновская, 28



- ч/с Висим (Сельскохозяйственная, Алексеевская, Пролетарская, Восстания, Республиканская, Партизанская, Борчаниновская, Губахинская, Постаногова, Лбова, Лузенина, Володарского, Урицкого, Пигасовская)



- ч/с Висим2 (Егоршинская, 1-ый Сухоложский пр., 2-ой Сухоложский пр., Сухоложская, Артинская, Еланская, Нагорная)



- ч/с м/р Запруд (ул. Стольникова, Гарцовская, Февральская, Лядовская, Копылова, Народная, Фокинская, П.Морозова, К. Либкнехта, Р.Люксембург, Пугачевская, Марата, Поваренный лог, Валайская, Кувинская)



- м/р Запруд (ул. Колыбалова, 24, 26, 28, ЖК «Вишневый», ул. Лядовская, 125. 127, 127а)



Пониженное давление и перебои с водоснабжением:



- ул. Лядовская, 87-123, 94а-106



- ул. Гарцовская, 46-64



- ул. Колыбалова, 16, 18, 20, 22, 30, 44



- ч/с Висим (Восстания, Зенкова, М.Висимская, Висимская, Клыкова, Республиканская, ул. Кр.Площадь, 1, ул.Висимская, 4, 4а).



Также 3 апреля (понедельник) с 9:00 до 19:30 без воды останется часть Индустриального района на Мира, 37а, 45, 45б, 72, 74, 76а, 78а, 78б, 80а и 82а, сообщает пресс-служба «Новогор-Прикамье».



