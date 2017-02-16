Жители Мулянки замерзают в своих домах

Вот уже полгода электрообогреватели из-за низкого напряжения в сети не справляются со своей задачей.



Галина ВИНОГРАДОВА, жительница дома 7/1 по ул. Молодёжная (пос. Мулянка):



- В связи с низкими температурами, у нас у ребёнка опять на фоне этого, так как слабенькие уши, опять острый отит. Капризный, ревёт, и под утро мы его не могли успокоить порядка 2 часов.



Других источников отопления, помимо электричества, в коттеджном посёлке пока нет. Холод в домах - это лишь полбеды. "Из-за низкого напряжения готовить пищу приходится по 2 часа, а стиральная машина порой и вовсе отказывается работать", - говорит хозяин дома.



Анатолий ВИНОГРАДОВ, житель дома 7/1 по ул. Молодёжная (пос. Мулянка):



- В декабре мы уже непосредственно написали заявление к сбытовой компании. К нам приехали на замеры. Замеры по фазам были 152, 165 и 211. То есть только одна фаза попадала в норму. После нашего обращения был получен ответ от "Россетей".



Кирилл ДИЕВ, корреспондент:



- Согласно документам, устранить неполадки с поставкой электричества сетевая компания обещала ещё 31-го января.



Однако, судя по показаниям приборов, напряжение в доме по-прежнему низкое, около 160 Вольт, что ниже нормы почти на 30%. По словам юриста Виталия СТЕПАНОВА, в подобных ситуациях жители в праве требовать от сетевой компании не только наладку электроснабжения, но и перерасчёт, по специальной формуле: 0,15% за каждый час отступления от нормативов.



Виталий СТЕПАНОВ, юрист:



- Сообщить в аварийно-диспетчерскую службу исполнителю коммунальной услуги, либо - поставщика электрической энергии, которые должны зафиксировать этот факт обращения. При возникновении спорной ситуации необходимо составить двусторонний акт о том, что коммунальная услуга поставляется действительно ненадлежащего качества. А в дальнейшем, когда коммунальная услуга начинает поставляться надлежащего качества, то вновь необходимо зафиксировать!



Чтобы выяснить причину ненадлежащего электроснабжения в домах жителей Мулянки, мы связались с "Энергосбытом", где нам сообщили, что перерасчёт собственникам недвижимости будет сделан на днях, а к устранению причин низкого напряжения в домах распределительная компания МРСК "Урала", как выяснилось, уже приступила. По словам специалистов, в последние годы ул. Молодёжная активно застраивалась, из-за чего нагрузка на энергосеть выросла в 3 раза от заложенной изначально. Но даже с исправным оборудованием, от использования электроотопителей, считают эксперты, лучше отказаться.



Александр КАЗАКОВ, начальник Пермского РЭС филиала ОАО "МРСК Урала":



- Каждый электроотопитель - это очень большой расход электроэнергии и - очень большая нагрузка на электрическую сеть, которая питает данный дом. В среднем, могу привести пример, что 2 обычных обогревателя мощностью 2 кВт. За месяц потребляет, в среднем, 5 кВт/часов электроэнергии, то есть умножаем на тариф 2,59 и мы получаем сумму - больше 10 тысяч рублей. То есть это и дорого, и небезопасно.



По словам сотрудников МРСК "Урала", необходимые работы в половине домов по ул. Молодёжная уже произведены, остальные жильцы обрести тепло и уют смогут в ближайшие дни.