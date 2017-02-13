Завтра в Свердловском районе Перми отключат воду

С 10:00 14.02.17 г. до 10:00 15.02.17 г. для проведения ремонтных работ на водопроводных сетях по ул.Героев Хасана, 106 запланировано отключение водоснабжения в домах по ул.Героев Хасана,102, 104, 106, 108, 110, 123, 145а, 147, 147а, 147б, 149/1, 149/2, 149а, 149б, 151, 153, 155, 157, 159; ул.Центральная Ферма,1, 2, 5, 8, 10, 12, 15.



15 февраля с 09:00 до 20:00 водоснабжение будет отключено в Орджоникидзевском районе Перми. Без воды останутся дома на улице Менжинского 53, 53б, 40, 40б, 43, 45, 49а, 51, 54, 54к1, 54к2, 36, 31, 39; улице Кутамышская, 2; улице Таймырская 8, 3(школа); улице Фрунзе 3-17(нечетные); улице Таганрогская, 17.



Водоснабжение в микрорайоне Крым будет отключено 18 февраля с 09:00 до 19:00.