За сбитые сосульки заплатят жители домов

Если вы наблюдаете подобную картину, то следует обратиться в управляющую организацию, либо - районную администрацию, сотрудники которой составят соответствующий акт и накажут ответственных рублём. Для юридических лиц штраф начинается от 15 тысяч рублей.



Александр ВЛАСОВ, первый заместитель главы администрации Ленинского района Перми:



- Что касается администраций районов, то на сайте администрации города есть телефоны, куда обращаться по конкретным районам. Это отделы жилищно-коммунального хозяйства, а если это касается не жилых домов и житель точно знает, что это какой-то хозяйствующий субъект, то можно обращаться в отделы благоустройства, либо дежурные телефоны приёмной администраций районов. Там уже подскажут, куда обращаться в том или ином случае.



Только в Ленинском районе за праздничные дни уже составлено несколько подобных материалов. И так - в каждом районе. Вот только почему на одном доме сосульки растут как грибы после дождя, а на другом их никогда нет.



Ритис БАРАУСКАС, корреспондент:



- Жилой многоквартирный дом - Соловьева, 9. На нём количество сосулек - не счесть. А вот соседний дом, с виду точно такой же - Соловьева, 7. И на нём этих самых сосулек нет. И не потому что их кто-то сбивает, а потому что они на нём не образуются вовсе.



А дело всё в кровле. Точнее, в утеплителе, который укладывают над последним этажом. Если он некачественный - тепло из квартир уходит на чердак, снег на крыше начинает таять и, соответственно, вырастают сосульки. По сути, собственникам приходится платить дважды: сначала за отопление, а затем и за ликвидацию сосулек. А можно, например, в межсезонье произвести ремонт и избавиться от лишних расходов.



Александр ВЛАСОВ, первый заместитель главы администрации Ленинского района Перми:



- Что делать и какие виды работ - это выбирать жителям этого дома. Соответственно, ответственность есть. Они являются собственниками. И если за их собираемые денежные средства не выполнен какой-то вид работ, то сбивать за их же деньги придётся им в любом случае.



По данным энергетиков, порядка 15-20% тепла, которое потребляют жители, уходит в буквальном смысле на обогрев атмосферы. Каждый может самостоятельно подсчитать сколько это в рублях, посмотрев свою платежку. Ну, и о безопасности не стоит забывать, ведь любая сосулька рано или поздно, либо растает, либо упадет.