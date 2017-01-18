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Вывоз снега с придомовых территорий - задача самих жителей

25 Января 13:33
Убирать снег с придомовых территорий нужно, а вот вывозить - можно. Поскольку в тариф на содержание на законодательном уровне расходы по вывозу снега не заложены.
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Если кому-то мешают аккуратные снежные кучи рядом с проезжей частью или тротуарами, то соответствующий вопрос необходимо поднять на общем собрании собственников. Такая же ситуация и с парковками у дома.

Ирина ГОРЕЛОВА, заместитель начальника отдела благоустройства администрации Индустриального района Перми:

- В случае, когда парковки организованы на придомовых территориях, а они должны быть организованы по решению общего собрания собственников помещений. Естественно, бремя содержания ложится на собственников помещений. Решением общего собрания они могут принять решение о том, кто будет осуществлять уборку.

При этом стоит учитывать, что платить за вывоз придётся дополнительно. Например, одна 16-кубовая машина обойдется в 2.500 рублей и более. Плюс работа погрузчика - 1000 в час, минимальный заказ - на 3-4 часа. И здесь, например, можно объединиться с соседями. Чтобы сэкономить. А вот у нерадивых управленцев экономить на жильцах в ближайшем будущем не получится. В первую очередь это затронет те компании, на которые регулярно поступают жалобы на отсутствие тепла и другие серьёзные нарушения.

Василий ТОЛСТОЙ, начальник Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края:

- Сейчас мы рассматриваем практику, чтобы начать аннулировать лицензии по судебным решениям. Потому что действующее законодательство не в полной мере даёт нам возможность это сделать. Нужно проходить определенную процедуру, а в результате прохождения этой процедуры управляющая компания может поменяться и появиться другая управляющая компания.

Помимо отзыва лицензии дисквалификацию получат и руководители компаний. В результате это приведет к тому, что недобросовестные управленцы будут лишены возможности, во-первых, занимать аналогичный пост в другой управляющей компании, а во-вторых, не смогут войти в состав учредителей подобных организаций.
Метки: ЖКХ
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