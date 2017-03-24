В выходные в Перми пройдет большое плановое отключение воды

пр. Парковому, 1а;

ул. Куфонина, 7, 9;

ул. Алтайской, 7 (ЦТП);

ул. Трамвайной, 1а, 33 к.11;

ул. Красина, 1 (н/ст. «Заостровка»), 38;

ул. Строителей, 16а;

ул. Фоминской 41, 42, 56;

ул. Маяковского, 1, 2, 2а, 2б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 12, 12а, 22, 24, 28, 30, 31, 32, 33 (школа), 33/1, 33/2, 33/3, 34, 35 (детсад), 36, 37, 37/3, 37/2, 38, 39, 40, 41, 41а, 41б, 41а, 41/1, 42, 42б/1, 42д, 42б, 42в, 44а, 44а/1, 43, 43/1, 44, 44а, 45, 46, 46а, 46б (д/сад), 48, 51, 53;

ул. Сергея Есенина, 3/4, 5/2, 5 (детсад), 7, 9, 9а, 11, 13;

ул. Новоколхозной, 2;

ул. Колхозной 1-й, 2, 4, 8;

ул. Желябова, 2;

ул. Шпальной, 2;

ул. Ударника, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11;

ул. Красина, 6, 6а, 12, 14, 16, 25, 26, 33, 35, 37.

ул. Веденеева, 39;

ул. Зюкайской, 4, 4а, 5 (ВРК);

ул. Газонной, 19 (детсад);

ул. Косякова, 17

ул. Репина, 12 (школа), 10, 10 (детсад), 9, 2а, 2б, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 29;

ул. Карбышева,4;

2-му Дубровскому переулку, 6, 8;

1-му Дубровскому переулку, 5, 6, 7, 8, 10, 12;

ул. Двинской с 2 по 13;

ул. Лобвинской, 18, 20, 22, 25, 33, 42;

ул. Графтио, 13, 14, 15, 16.

Понижено давление подачи воды по 1-му Дубровскому пер., 4, 4а;

ул. Репина, 6;

ул. Лобвинской, с 3 по 13;

ул. Репина с 1 по 8;

ул. Графтио с 3 по 16;

ул. Карбышева с 6 по 30.

ул. Николая Островского, 70, 72, 72а, 74, 93, 93а, 95, 99, 101 (мини-рынок);

ул. Фонтанной, 9, 14 (ЦТП), 16;

ул. Рабоче-Крестьянской, 30.

25 марта в субботу большое плановое отключение водоснабжения произойдет в Дзержинском районе. С 10 утра 25 марта до 10 утра 26-го подача будет прекращена в домах по 15-ти улицам.Ещё одно отключение, запланированное на субботу, произойдет в Орджоникидзевском районе. С 9-ти и до 20-ти часов 25 марта подача воды будет прекращена в часть домов по улицам Веденеева, Зюкайская, Газонная и Косякова.На следующий день, в воскресенье, ремонтные работы будут проводиться уже в правобережной части Орджоникидзевского района. Здесь водоснабжение приостановят с 9 и до 17 часов 26 марта.Также без воды в воскресенье останутся и жители Свердловского района. С 9 утра и до 8-ми вечера вода будет отключена в части домов по улицам Николая Островского, Фонтанная и Рабоче-Крестьянская.