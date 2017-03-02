В трех районах Перми запланировано отключение воды

Утром в четверг, 2 марта без воды до обеда останутся 4-е дома на Комсомольском проспекте и один по улице Советская.



- Ул. Комсомольский пр. 14, 16, 16а, 18.



- Ул. Советская, 53



В субботу в Кировском районе отключение произойдет уже до вечера, коснувшись ряда домов по улицам Шишкина, Липатова, Автозаводская и Маршала Рыбалко.



- ул. Шишкина 29, 31, 20 (больничный городок)



- ул. Липатова 17, 17а, 19 (больничный городок)



- ул. Автозаводская, 82.



- ул. М.Рыбалко, 49, 74, 76, 78, 80, 78а, 84, 90, 94, 100а (д/сад), 85, 81, 81а, 88д, 88в, 88г, 88в/1



Водоснабжения 4 марта не будет и у жителей микрорайонов ДМЗ, Малые реки, Верхней и Нижней Васильевки. Как нам пояснили в компании "Новогор-Прикамье", зимой при низких температурах приходилось некоторые плановые работы сдвигать, теперь коммунальщики придерживаются утверждённого графика.