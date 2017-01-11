В Свердловском районе Перми коммунальщики заплатят за сосульки на крышах

В Свердловском районе сотрудники местной администрации составили 17 протоколов об административном правонарушении в отношении УК "Мотростроитель" за содержание домов по улице Куйбышева, 101, 103, улице Коминтерна, 28, 30, улице Клары Цеткин, 19, 25, 27, улице Солдатова, 42/1 и улице Уфимская, 10. Также к ответственности привлечена компания ООО «УралМонтажСтрой», нарушения были выявлены по улице Сергинская, 22, 22а, 27, и УК «КВАДРАТ СТРОЙ СЕРВИС» за нарушения по улице Сибирская, 61.



Всего же в Свердловском районе с начала этого года было проверено 200 дворов. Подобные обходы сотрудники отделов ЖКХ и благоустройства проводят еженедельно. Проверяются в первую очередь те дома, жители которых пожаловались на ненадлежащее содержание. Помимо протоколов сотрудники районной администрации направили 21 требование в адрес управляющих организаций об устранении выявленных нарушений.