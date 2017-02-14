В Перми затопило улицу Карпинского

Многие пермяки, чей путь на работу лежит через Индустриальный район, сегодня с утра преодолевали большую водную преграду. Авария произошла на улице Карпинского, ближе к шоссе Космонавтов.



В компании «Новогор-Прикамье», в ведении которой находятся сети, пояснили: дорожники ночью, чистя снег, повредили гидрант в колодце. Отключение коммунальщики произвели в 5.30, но этого для ликвидации аварии и её последствий оказалось недостаточно.



Движение транспорта по ключевым магистралям района было серьёзно затруднено. Первые 10-е и 11-е трамваи пошли по своему обычному расписанию. Позднее, из-за сложившейся ситуации, в «ПермГорЭлектроТрансе» было принято решение «разбить» эти маршруты: часть трамваев осталось курсировать на участке «Осенцы — Стахановское кольцо», часть — разворачивались у рынка.





Фото: группа "ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ" в социальной сети "ВКонтакте".