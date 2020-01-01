В Перми замерзают жители 5-этажного дома

Еженедельные визиты в управляющую организацию - не помогают. Одна надежда - на внимание со стороны общественности и надзорных органов.



Нина НАГОВИЦЫНА:



- Вот в 13-м году телевидение тоже приезжали к нам. Вот как вы побывали, у нас так было жарко целый год. А потом в 15-м опять так же.



Из-за постоянного холода в подъездах из строя выходит даже домофон. Жильцы говорят, что компания, занимающаяся его обслуживанием, уже отказывается чинить его бесплатно. Так что, вполне возможно, что подобной наледи уже в ближайшее время в подъезде будет больше.



Выход один - постоянно работающие обогреватели. Вот только далеко не все могут позволить себе переплачивать за электричество. Страдает даже бизнес - владельцы маленького магазина зимой вынуждены платить за электроэнергию в два-три раза больше.



Ольга САЛАХУТДИНОВА, продавец:



- У нас очень холодно. Сидим с тремя обогревателями. Один возле нас стоит, второй у выхода и третий - завеса воздушная. Слесари или не слесари, они говорят: не нравится - переезжайте в другой дом.



Если для предпринимателя - это выход, то куда съезжать собственникам квартир? На завтра они запланировали очередной визит в управляющую организацию в надежде, что там их всё-таки услышат.