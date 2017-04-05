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В Перми за долги обесточили общественный центр

05 Апреля 2017 17:12
Общественный центр на Гайве обесточили. Это помещение, которое используют ТОСы микрорайона, на первом этаже жилого дома по улице Карбышева, 40.
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В Перми за долги обесточили общественный центр
Коммунальные платежи осуществляет администрация Орджоникидзевского района. Там нам сообщили, что 4 апреля 2017 года ПАО «ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ» действительно произвело отключение, а произошло это по причине задолженности перед ресурсоснабжающей организацией.

Администрация района гарантирует оплату после получения счета–фактуры и акта электропотребления, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Власти пообещали, что электричество в общественном центре появится в течение суток. В свою очередь, в пресс-службе энергосбытовой компании пояснили, что отключение произведено по двум причинам. Во-первых, с 1 января этого года отсутствует договор о поставках электроэнергии в общественный центр. Старый договор истек 31 декабря. ПАО «ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ» заблаговременно, в декабре, выставило руководству общественного центра редакцию нового договора для согласования и подписания. Контрагентом по договору выступает администрация района. Однако договор до сих пор не заключен. Во-вторых, на сегодня у общественного центра имеется задолженность за электроэнергию, и непонятно, когда она будет погашена.
Метки: общественный центр Гайва
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