В Перми за долги обесточили общественный центр

Коммунальные платежи осуществляет администрация Орджоникидзевского района. Там нам сообщили, что 4 апреля 2017 года ПАО «ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ» действительно произвело отключение, а произошло это по причине задолженности перед ресурсоснабжающей организацией.



Администрация района гарантирует оплату после получения счета–фактуры и акта электропотребления, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Власти пообещали, что электричество в общественном центре появится в течение суток. В свою очередь, в пресс-службе энергосбытовой компании пояснили, что отключение произведено по двум причинам. Во-первых, с 1 января этого года отсутствует договор о поставках электроэнергии в общественный центр. Старый договор истек 31 декабря. ПАО «ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ» заблаговременно, в декабре, выставило руководству общественного центра редакцию нового договора для согласования и подписания. Контрагентом по договору выступает администрация района. Однако договор до сих пор не заключен. Во-вторых, на сегодня у общественного центра имеется задолженность за электроэнергию, и непонятно, когда она будет погашена.