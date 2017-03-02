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В Перми выросла сосулька с пятиэтажный дом

02 Марта 2017 16:08
Сосулька образовалась на жилом многоквартирном доме в Орджоникидзевском районе Перми.
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Если бы в Перми проводился конкурс на самую большую  сосульку, то, по мнению нашей редакции, первое место досталось бы дому 74 по ул.  Генерала Черняховского. Если управляющая организация не примет мер, то ледовая завеса сохранится ближайшие дней десять - пока в Перми столбик термометра будет сохранять отрицательное значение даже в дневные часы.

Чтобы избежать негативных последствий в борьбу должны включиться ответственные лица, которые обязаны ликвидировать нависшую угрозу. О причинах её образования и реакции коммунальных служб - расскажем в ближайшее время.
Метки: Орджоникидзевский район Сосульки ЖКХ
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