В Перми с пятиэтажки сняли гигантскую сосульку

В оттепель фасад здания стал покрываться каскадом сосулек. На днях после многочисленных жалоб собственников подрядчики ТСЖ всё же почистили кровлю. Но без потерь не обошлось.



Ольга КАРЛИНА, житель дома №74 по ул. Генерала Черняховского:



- Чистили снег - глыба упала и разбила мне стекло. Я живу на одну пенсию, за квартиру надо заплатить, пожить надо. Мне нереально - поставить самой новые стёкла.



Поставить новые стёкла подрядчик пообещал, однако сделать это сейчас из-за наледи на окнах пока не представляется возможным. Впрочем, как выяснилось, проблема недобросовестного содержания жилого фонда заметна во дворе.



Как утверждает председатель ТСЖ, в том, что территория дома не чистится должным образом, виноваты сами жители. Сегодня их долги по коммунальным платежам за последние 3 года превысили миллион рублей. Денег на то, чтобы убрать снег, сейчас просто-напросто нет.



Николай ДРОЗДОВ, председатель ТСЖ "ул. Генерала Черняховского, 74":



- У нас очень много по дому неплательщиков. Причём судебные исполнители все в один голос судебные приставы присылают письма: "С них нечего взять!".

Бесплатно трактор, он ехать не хочет. Ему нужны деньги вот прямо сейчас!



Как бы то ни было, избавляться от ледовой завесы даже тем, кто платит исправно, придётся самостоятельно, ведь, по закону, балконы являются частью квартиры. И ответственность, вплоть до уголовной, если сосулька на кого-нибудь или что-нибудь упадёт, понесёт хозяин недвижимости.