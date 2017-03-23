В Перми разламывают практически каждую вторую урну

Подрядчики ежедневно обязаны вывозить скопившийся в них мусор и приводить прилегающую территорию в порядок. А вот сколько этих самых урн ставить и в каких местах - решают в администрации.



Сергей Красильников, заместитель начальника управления внешнего благоустройства администрации Перми:



- У нас по требованиям, согласно правил благоустройства они устанавливаются через 40 метров. Но в первую очередь у нас рассматривается целесообразность потому что не везде у нас трафик большой. Где-то у нас люди вообще не ходят и там расстояние между урнами будет больше, чем 40 метров, а там где трафик серьёзный, то устанавливаем урн побольше.



Побольше и больших объёмов. В зависимости места установки городские урны имеют объём от 30 до 100 литров. По правилам не допускается переполнение урны более чем на 2/3. И тем более над ней не должно быть гор из мусора.



Сергей Красильников, заместитель начальника управления внешнего благоустройства администрации Перми:



- Если она стоит у входной группы у входа в жилой дом, то управляющая компания или ТСЖ. А если установлена на входе в магазин, то соответствующий магазин убирает если есть нарушения и, допустим, одна и та же урна в течении длительного времени, несколько дней, не убирается, то жители об этом могут сообщить в администрацию. Администрация выходит, составляет протокол об административном правонарушении и наказывает за данное правонарушение.



Минимальный штраф, который получит организация за подобное нарушение начинается от 15-ти тысяч рублей. Такие суммы регулярно выписывают в районных администрациях, куда поступают жалобы от жителей, которые и готовы были бы выкинуть мусор в урну, но они переполнены. Хотя и установлены там где надо.



Сергей Красильников, заместитель начальника управления внешнего благоустройства администрации Перми:



- Больше урн точно не надо. Потому что сколько бы мы не ставили. Всё равно процентов 30-40 ломают, пинают, воруют, у нас даже такие случаи бывают. Те урны, которые у нас установлены в центре города, имеют пластиковый каркас, они летом очень часто горят, как правило. Т.е. люди, которые бросили сигарету и бросили непогашенный окурок - она загорелась.



Что же касается новых мест установки урн, то с подобным предложением опять же можно обратиться в районную администрацию, где постоянно проводят мониторинг территорий и выявляют места образования новых стихийных городских мини-свалок.