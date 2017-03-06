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В Перми растет число пострадавших от гололеда

06 Марта 2017 11:12
За неделю количество поступивших в травмпункты Перми выросло в полтора раза.
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В обычный день в медучреждение поступает порядка 50 человек. На этой неделе пострадавших не меньше 70 (ежесуточно).  

Константин БЕЛОВ, главный врач "Первого травмпункта":

- Это увеличение первичных посещений. По сравнению с теми, которые бывают зимой. Зимой были уже и оттепели, и заморозки. Надо сказать, что увеличилось количество ночных посещений и увеличилась тяжесть травм.

В основном это травмы нижних конечностей, которые часто требуют оперативного вмешательства и стационарного лечения. Всё больше случаев, когда при падении страдает позвоночник. Врачи советуют быть внимательными и рекомендуют: в такую погоду передвигаться помедленнее, обходить опасные участки, надевать подходящую обувь. Казалось бы, простые правила, но именно из-за их не соблюдения страдают многие.

Информация о случаях травматизма медучреждением автоматически передаётся в прокуратуру. Жители, недовольные уборкой снега и льда, могут обратиться в районные администрации, где обязаны принять меры.  

В целом, в зимний период медики отмечают даже снижение травматизма. Но погода ещё может внести свои коррективы.
Метки: Гололед Травмы травмпункт
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