В Перми растет число пострадавших от гололеда
06 Марта 2017 11:12
За неделю количество поступивших в травмпункты Перми выросло в полтора раза.
В обычный день в медучреждение поступает порядка 50 человек. На этой неделе пострадавших не меньше 70 (ежесуточно).
Константин БЕЛОВ, главный врач "Первого травмпункта":
- Это увеличение первичных посещений. По сравнению с теми, которые бывают зимой. Зимой были уже и оттепели, и заморозки. Надо сказать, что увеличилось количество ночных посещений и увеличилась тяжесть травм.
В основном это травмы нижних конечностей, которые часто требуют оперативного вмешательства и стационарного лечения. Всё больше случаев, когда при падении страдает позвоночник. Врачи советуют быть внимательными и рекомендуют: в такую погоду передвигаться помедленнее, обходить опасные участки, надевать подходящую обувь. Казалось бы, простые правила, но именно из-за их не соблюдения страдают многие.
Информация о случаях травматизма медучреждением автоматически передаётся в прокуратуру. Жители, недовольные уборкой снега и льда, могут обратиться в районные администрации, где обязаны принять меры.
В целом, в зимний период медики отмечают даже снижение травматизма. Но погода ещё может внести свои коррективы.
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