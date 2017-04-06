В Перми появились мобильные пункты приема вторсырья

Больше половины площадок для ТБО во дворах оборудованы боксами для вторсырья, а это более 600 адресов. Теперь появились еще и временные пункты приема.
Анастасия ПЕТУХОВА, корреспондент:
- В каждом районе поочередно будут работать пункты сбора отходов. Они принимают от населения макулатуру, пластиковую и металлическую тару, энергосберегающие и ртутные лампы, батарейки, покрышки и даже оргтехнику. Российские предприниматели научились перерабатывать старые телефоны и компьютеры, сегодня из них извлекают драгоценные металлы.
Первым стал Кировский район. Два временных пункта по сбору отходов открыты по адресам Ямпольская, 14 и Химградская, 41. С 3 апреля и до конца этой недели волонтеры будут принимать вторсырье. Те, кто проходит мимо, потом возвращаются. Вторсырье пермяки с воодушевлением отдают на переработку. Приносят, и даже привозят на машинах все, что накопилось дома.
Все, что удастся собрать за неделю, будет доставлено в экопарк предприятия "Буматика". Здесь отходы перерабатывают. Измельченный пластик напоминает конфетти. Из ПЭТ-бутылок в Перми производят тротуарную плитку.
Сергей ЧУДИНОВ, директор ООО "Буматика":
- Экономически выгодно всем участникам, потому что перевозчики, которые возят мусор, они меньше отходов возят на захоронение, отходы, если поступают при раздельном сборе, их проще перерабатывать. Люди активно участвуют, потому что всем нравится тема с раздельным сбором.
Особенность экологической акции в том, что здесь принимают еще и так называемые опасные отходы - те, что в обычный контейнер не выбросишь. Мероприятие организовано совместно с департаментом ЖКХ администрации Перми.
Владислав НАБЕРУХИН, заместитель начальника департамента ЖКХ администрации Перми:
- Мы же на своем городском уровне тему будем двигать, контейнерные площадки продолжаем обустраивать. Данной акцией хотели показать, что раздельный сбор - это интересно, это выгодно.
Раздельный сбор мусора сокращает свалки. Польза - очевидна. После Кировского волонтеры отправятся в другие районы. Таким образом, экологическая акция охватит весь город. С адресами постоянных пунктов приема вторсырья, а их 28, можно ознакомиться на сайте администрации Перми
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