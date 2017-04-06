В Перми появились мобильные пункты приема вторсырья

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Пермь - в десятке "зеленых" городов России. Экологи посчитали, сколько процентов жителей конкретной территории имеют доступ к раздельному сбору отходов. Как выяснилось, у пермяков есть потенциал.