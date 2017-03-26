В Перми подвели предварительные итоги отопительного сезона

Антон ТРИФАНОВ, директор Пермского филиала группы «Т Плюс»:



- Энергообъекты работали с повышенной отдачей тепловой энергии, мы отпустили больше на 17% тепла. Оборудование работало больше. Больше единиц оборудования было включено в этот сезон. Динамика аварий осталась прежней. Мы не видим роста аварий, по сравнению с прошлым сезоном, несмотря на то, что осенне-зимний максимум был холоднее и проходил более напряженно.



Залог надежного теплоснабжения – это качественная подготовка к зиме, говорит Антон Трифонов. Это и ремонт оборудования, и автоматизация ЦТП, позволяющая оперативно реагировать на жалобы клиентов. Вопросов в этой части в диспетчерскую службу поступает немного, гораздо чаще можно услышать другой вопрос от жителей: как формируется тариф на тепло?



Антон ТРИФАНОВ, директор Пермского филиала группы «Т Плюс»:



- Тариф на 70% - это топливо, затраты на производство тепловой энергии. Остальные затраты связанны с ремонтами, с инвестиционными программами, налоговыми отчислениями и оплатой труда нашим рабочим. Мы открыты, готовы ответить на все вопросы, предоставить необходимую документацию. Мы не видим проблем, связанных с уточнением тех цифр, которые подавались в тарифной заявке наших компаний.



Сейчас же теплоэнергетики готовятся к завершению отопительного сезона. Летом начнутся плановые ремонты оборудования, с акцентом на развитие магистральных сетей.

