В Перми подвели предварительные итоги отопительного сезона
26 Марта 2017 18:42
Пермские теплоэнергетики подвели предварительные итоги самых холодных месяцев отопительного периода. Температуры были ниже, оборудование работало с максимальной загрузкой. Несмотря на это, энергетики оценивают прошедшую зиму положительно.
Антон ТРИФАНОВ, директор Пермского филиала группы «Т Плюс»:
- Энергообъекты работали с повышенной отдачей тепловой энергии, мы отпустили больше на 17% тепла. Оборудование работало больше. Больше единиц оборудования было включено в этот сезон. Динамика аварий осталась прежней. Мы не видим роста аварий, по сравнению с прошлым сезоном, несмотря на то, что осенне-зимний максимум был холоднее и проходил более напряженно.
Залог надежного теплоснабжения – это качественная подготовка к зиме, говорит Антон Трифонов. Это и ремонт оборудования, и автоматизация ЦТП, позволяющая оперативно реагировать на жалобы клиентов. Вопросов в этой части в диспетчерскую службу поступает немного, гораздо чаще можно услышать другой вопрос от жителей: как формируется тариф на тепло?
Антон ТРИФАНОВ, директор Пермского филиала группы «Т Плюс»:
- Тариф на 70% - это топливо, затраты на производство тепловой энергии. Остальные затраты связанны с ремонтами, с инвестиционными программами, налоговыми отчислениями и оплатой труда нашим рабочим. Мы открыты, готовы ответить на все вопросы, предоставить необходимую документацию. Мы не видим проблем, связанных с уточнением тех цифр, которые подавались в тарифной заявке наших компаний.
Сейчас же теплоэнергетики готовятся к завершению отопительного сезона. Летом начнутся плановые ремонты оборудования, с акцентом на развитие магистральных сетей.
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