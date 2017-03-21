В Перми отметили День работников жилищно-коммунального хозяйства

Антон ВЫЛЕГЖАНИН, электрогазосварщик ремонтно- механического цеха ООО "НОВОГОР-Прикамье":



- Каждый день интересный, ты не знаешь, что вечером будет. Мы сейчас отработаемся, сядем в машину, а вдруг где-то авария, нас развернут туда пошлют, так что всякое может быть.



Работать сотрудникам ремонтно-механического цеха приходится и в выходные, и ночью, и при любой погоде. Отказывать не привыкли, ведь все понимают, что в их руках жизнь целого города. При этом такая работа требует проявлять смекалку и изобретательность. Цех отвечает за работоспособность оборудования водозаборов, очистных сооружений, насосных станций водопровода и канализации компании "НОВОГОР".



Сергей ПОПОВ, заместитель начальника ремонтно-механического цеха ООО"НОВОГОР-Прикамье":



- Работаем на шаг вперед, то есть оцениваем ситуацию, что может быть, что может произойти, какое развитие событий может быть и предотвращаем это на начальном этапе, чтобы авария не произошла.



Ежегодно в третье воскресенье марта в нашей стране сотрудники жилищно-коммунальной отрасли отмечают свой профессиональный праздник. А в "НОВОГОРе" накануне чествуют лучших. К поздравлениям присоединились и городские власти.



Сегодня к работникам коммунальных служб предъявляются высокие требования. Оперативность, надежность и качество - одни из главных. "Бойцы невидимого фронта", шутя, называют они сами себя. Работа сотрудников "НОВОГОРа" практически всегда незаметна, а вот результат может ощутить каждый пермяк.