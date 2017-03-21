В Перми отметили День работников жилищно-коммунального хозяйства
21 Марта 2017 10:00
Работать в непростых условиях электрогазосварищику Антону Вылегжанину не привыкать. В "НОВОГОРе" Антон с 2011 года. Каждый день, после разнарядки - выезд на объект, устранять неполадки на оборудовании.
Антон ВЫЛЕГЖАНИН, электрогазосварщик ремонтно- механического цеха ООО "НОВОГОР-Прикамье":
- Каждый день интересный, ты не знаешь, что вечером будет. Мы сейчас отработаемся, сядем в машину, а вдруг где-то авария, нас развернут туда пошлют, так что всякое может быть.
Работать сотрудникам ремонтно-механического цеха приходится и в выходные, и ночью, и при любой погоде. Отказывать не привыкли, ведь все понимают, что в их руках жизнь целого города. При этом такая работа требует проявлять смекалку и изобретательность. Цех отвечает за работоспособность оборудования водозаборов, очистных сооружений, насосных станций водопровода и канализации компании "НОВОГОР".
Сергей ПОПОВ, заместитель начальника ремонтно-механического цеха ООО"НОВОГОР-Прикамье":
- Работаем на шаг вперед, то есть оцениваем ситуацию, что может быть, что может произойти, какое развитие событий может быть и предотвращаем это на начальном этапе, чтобы авария не произошла.
Ежегодно в третье воскресенье марта в нашей стране сотрудники жилищно-коммунальной отрасли отмечают свой профессиональный праздник. А в "НОВОГОРе" накануне чествуют лучших. К поздравлениям присоединились и городские власти.
Сегодня к работникам коммунальных служб предъявляются высокие требования. Оперативность, надежность и качество - одни из главных. "Бойцы невидимого фронта", шутя, называют они сами себя. Работа сотрудников "НОВОГОРа" практически всегда незаметна, а вот результат может ощутить каждый пермяк.
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