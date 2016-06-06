В Перми открылся новый многофункциональный офис "Пермэнергосбыта"

Игорь ШЕРШАКОВ, генеральный директор ПАО "Пермэнергосбыт":



- Мы стараемся приводить все наши существующие офисы в такое же состояние. У нас достаточно достойно сделан офис на Ленина, достойный офис на Чернышевского, 11, достойный офис на Лебедева. По городу таких офисов несколько. Это первый пример как мы постарались сделать в нашем понимании идеальный офис, который не имеет избыточных площадей, но который позволяет комфортно здесь пребывать.



Офис на Мира, 11 открылся пару недель назад и стал заменой прежнему, который был на Семченко, 6. При этом по подсчетам сотрудников компании он сможет принять как минимум на треть больше клиентов, чем старый. Более того, здесь можно получить сразу комплекс услуг: консультацию специалистов, оплатить электроэнергию, приобрести сопутствующие электротовары, решить вопрос по установке или замене счетчика, который, кстати, можно приобрести здесь же.



Игорь ШЕРШАКОВ, генеральный директор ПАО "Пермэнергосбыт":



- Мы стараемся приводить все наши существующие офисы в такое же состояние. У нас достаточно достойно сделан офис на Ленина, достойный офис на Чернышевского, 11, достойный офис на Лебедева. По городу таких офисов несколько. Это первый пример как мы постарались сделать в нашем понимании идеальный офис, который не имеет избыточных площадей, но который позволяет комфортно здесь пребывать.



"Пермэнергосбыт" открывает новые пункты обслуживания в первую очередь там, где идёт комплексная застройка и в динамично развивающихся микрорайонах. Так, в конце этого - начале следующего года очередной комфортный многофункциональный офис должен появиться и в левобережной части Орджоникидзевского района.