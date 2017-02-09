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В трёх районах Перми люди остались без воды из-за аварии

09 Февраля 2017 12:22
В Ленинском, Кировском и Орджоникидзевском районах Перми из-за порыва на сетях произошла утечка воды.
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Коммунальная авария в самом центре Перми. Дома на Петропавловской, 51, 52, 55 и Комсомольском проспекте, 17 отключены от водоснабжения. Люди говорят, что пошли уже третьи сутки как приходится обходиться без элементарных коммунальных благ.

Николай ШВЕЦОВ:

- Один раз привозили воду питьевую. Но у неё ведь качество пермское. Камская вода. Плохая у нас тут вода.

В call-центр Перми сообщают, что восстановительные работы ведет компания "НОВОГОР-Прикамье". При этом точные сроки возобновления подачи воды не названы. Аналогичные ситуации в Кировском районе, где без воды осталось три дома по улице Магистральная и в Орджоникидзевском районе. Здесь водоснабжение отключено в 16-ти домах на улицах Левшинская, Делегатская, Гомельская и Старикова.
Метки: Авария Вода Ленинский район Кировский район Орджоникидзевский район
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