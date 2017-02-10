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Управляющие компании Перми оштрафованы за плохую уборку

10 Февраля 2017 11:46
С начала года только в Дзержинском районе вынесено 24 постановления о привлечении виновных к ответственности, выписано штрафов на 366 тысяч рублей.
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Управляющие компании Перми оштрафованы за плохую уборку
За первый месяц 2017 года в администрации Дзержинского района составили 84 протокола в отношении управляющих компаний и ТСЖ.  Основными нарушителями стали УК, ТСЖ и ЖСК, которые допустили образование ледовых и снежных свесов с крыш, а также несвоевременно производили уборку дворов и вывоз мусора с контейнерных площадок.

Наибольшее количество нарушений допустило ООО «Управляющая компания «Актив». Районные власти констатируют тот факт, что строгие наказания приносят свои результаты. Так, например, ранее ООО «УК «МаксКом» и ООО «УК «Центр» привлекались к административной ответственности за некачественное содержание дворов, после чего содержание придомовых территорий стало осуществляться гораздо эффективнее. В настоящее время количество замечаний по содержанию дворов жилых домов в управлении этих компаний значительно снизилось.
Метки: Дзержинский район ЖКХ
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