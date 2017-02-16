Сегодня три района Перми останутся без воды

На сутки воды лишатся жители нескольких домов в Мотовилихе:

Дома по улицам Николая Быстрых (7а, 9, 14, 14а (детский сад), 17), Чехова (18 (детский сад), 20, 22, 24, 26), Металлистов (21 и ЦТП-32).

Отключение произойдет в 09:00 16 февраля, подача воды возобновится в 09:00 17 февраля.



На весь сегодняшний день без воды останется часть жителей Свердловского района:

С 09:00 до 19:00 16 февраля подача будет прекращена в дома по улице Чернышевского, 17, 19, 21а, 25, 27, 29, 31, 33, 35 и 37.



Ближе к вечеру 16 февраля подача воды будет прекращена в часть домов Орджоникидзевского района:

Воды не будет с 15:00 до 19:00 в домах по улицам Хохловская (33-44), Граничная (32, 38, 40), Ишимская (6 и 7), Боковая (12 и 14), Верхоянская (45, 53, 63, 65, 67, 91) и Верхне-Вишерская (9-17).