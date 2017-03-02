Сколько стоит дом покрасить?

Анастасия ПЕТУХОВА, корреспондент:



- Волшебники изумрудного города живут по адресу Вагонная, 15. Был дом серый, а стал - цветной. Это местные жители постарались. Теперь не нарадуются. Здание будто лет на 10 помолодело, особенно это заметно в сравнении, ведь рядом стоит его сверстник - с серым мрачным фасадом.



Жить на зеленой стороне решили жители этого дома, и попали в яблочко. Здание в микрорайоне Железнодорожный видно издалека. К тому же, салатовый - один из самых модных оттенков 2017 года. Гости удивляются, соседи - немного завидуют, ведь разница так очевидна.



Многие мечтают перекрасить фасад в яркий цвет, но не все решаются. Это подтверждают и те, кто работает на высоте. Им сверху видно всё. По нашей просьбе, промышленный альпинист Михаил Шаньшеров составляет смету, сколько стоит смена имиджа дома. За покраску 16-этажного здания рабочим придется заплатить 300 000 рублей. Это без учета материалов.



Михаил ШАНЬШЕРОВ, промышленный альпинист:



- Стоимость одного ведра краски составляет 1500 рублей. Ведро фасуется по 10 килограммов краски. Расход составляет полкилограмма на 1 квадратный метр. Соответственно на дом площадью 3000 кв. метров нам потребуется 150 ведер. Это получается 225 тысяч. Казалось бы, недорого. Но мы говорим о ярких красках, поэтому необходима колеровка.



В среднем покраска 16-этажного здания стоит 700 000 рублей. Кажется, много. Но если в многоквартирном доме живет 700 человек, то каждому придется заплатить всего 1000 рублей. Остается только выбрать цвет. На это у департамента градостроительства и архитектуры есть своё мнение. Раскрашивать город надо с умом.



Дмитрий ЛАПШИН, первый заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми:



- Нашему суровому климату не хватает ярких красок. Это точно. Солнечных дней немного, и в архитектуре должны использоваться совсем другие пластические приемы, нежели применяют у нас. У нас не Ташкент, не Ашхабад, где крупная пластика позволяет играть своими мощными тенями, у нас нужно находить решения, соответствующие климату.



Для того, чтобы сменить цвет фасада, придется составить колерный паспорт и направить его на согласование в администрацию города. Просьбу рассмотрят в течение 30 дней, и если одобрят, можно смело покупать краску. Яркие примеры в Перми уже есть. Но надо менять не просто дома, а целые улицы.