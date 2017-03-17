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Потоп в центре Перми: вода залила улицу Попова

17 Марта 2017 15:59
Можно подумать, что в Пермь пришла настоящая весна на улицах журчат ручьи, правда не в следствии таяния снегов, а в результате прорыва коммуникаций.
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Аварийная ситуация была зафиксирована еще утром на эспланаде вблизи улицы Петропавловской. В результате утечки на водопроводе диаметром 300 мм, затопленным оказались тротуар и перекресток улиц Попова и Петропавловская.

Инна  Сухомесова, начальник управления по связям с общественностью ООО "НОВОГОР-Прикамье":

- В 10:40 17 марта было отключено водоснабжение на участке водопровода, сейчас без воды несколько зданий это дома по Петропавловской 65, 59, Осинская 16 и по Советской 75, 77, 79. По заявкам абонентов возможен подвоз воды, заявку можно сделать по телефону 2-100-680.

По предварительным данным, на решения данной проблемы уйдет не менее суток. Все будет зависеть от того, когда удастся начать земляные раскопки, чтобы установить причины аварии и устранить их.
Метки: Коммунальная авария Потоп Попова Петропавловская
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