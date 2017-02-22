Пермяки жалуются на большие счета за отопление в январских платежках
22 Февраля 2017 18:42
Январь 2017-го оказался одним из самых холодных за последние несколько лет. Для сравнения - в прошлом среднесуточная температура была выше на 4 градуса. Как итог - многих пермяков в феврале неприятно удивили счета за отопление.
3, 4, 5, 6 и более тысяч рублей за стандартную трёшку в серой панели - реальность. Жителям 79-го дома по улице Куйбышева предлагали заплатить и того больше - 150 тысяч. Но в данном случае техническую ошибку быстро исправили. А вот сотни других горожан продолжают возмущаться на форумах и соцсетях.
Теплоэнергетики объясняют всё просто: объём потребленного тепла увеличился, поэтому и счет соответствующий. Плюс ко всему, те дома, которые не обзавелись приборами учета, платят по нормативам, а к ним применяется ещё и повышающий коэффициент. Умножение происходит в полтора раза. А вот уменьшить потребление тепла можно в летний период. Поставить общедомовые приборы учета, а если позволяет конструкция, то и индивидуальные. В идеале же - установить в доме свой собственный тепловой пункт. Ну, и конечно же, необходимо утеплить чердак, застеклить подъезды и провести другие работы для снижения теплопотерь.
Михаил ТОПИЛЬСКИЙ, представитель ресурсоснабжающей компании:
- Важно понимать, что для того, чтобы данные меры привести в реальность, жителям необходимо провести общее собрание или написать заявку в свою управляющую компанию для того, чтобы данные меры были предприняты на жилом фонде. Данные меры все прописаны в законе № 261 "Об энергоэффективности" и ряд жилого фонда принял такие меры и сейчас жители избавлены от перетопов в своих квартирах.
Напомним, что Прикамье, как и многие регионы, на оплату за тепло только в зимний сезон перешло совсем недавно. Всероссийские опросы населения показали, что в тех территориях, где используется аналогичная система платежей, люди хотят перейти на старую схему. Там же где этого не произошло, ситуация обратная. Сейчас же ожидать снижения общих сумм в квитках можно лишь в том случае, если в Перми будет держаться теплая погода. Ну, и летом, повышать энергоэффективность дома в целом, чтобы следующей зимой ситуация не повторилась.
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