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Пермяки в тумане: порыв на перекрестке Петропавловской и Островского

02 Марта 2017 12:26
Порыв произошел на теплосетях. Затопило проезжую и пешеходную часть улицы.
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Такие ручьи журчат отнюдь не от того, что пришла весна. В центре города - прорыв коммунальных сетей. В результате часть улицы Николая Островского подтоплена и находится в тумане. Кадры как из фильма ужасов...

На месте сейчас работают специалисты пермской сетевой компании. Участок локализован.

Артем Вороненко, представитель Пермской сетевой компании:

- Выставлены ограждения и ограничена подача теплоносителя в данное здание, вот сейчас служба оперативно определяет, кому принадлежит участок самому здания, пермской сетевой компании или другим ресурсоснабжающим организациям, после чего бригада приступят к немедленному устранению дефекта.

Энергетики заверили, в случае необходимости тепло  в соседние дома пойдет по резервным сетям. Температура в квартирах не изменится.
Метки: ЖКХ Потоп
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