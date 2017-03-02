Пермяки в тумане: порыв на перекрестке Петропавловской и Островского

Такие ручьи журчат отнюдь не от того, что пришла весна. В центре города - прорыв коммунальных сетей. В результате часть улицы Николая Островского подтоплена и находится в тумане. Кадры как из фильма ужасов...



На месте сейчас работают специалисты пермской сетевой компании. Участок локализован.



Артем Вороненко, представитель Пермской сетевой компании:



- Выставлены ограждения и ограничена подача теплоносителя в данное здание, вот сейчас служба оперативно определяет, кому принадлежит участок самому здания, пермской сетевой компании или другим ресурсоснабжающим организациям, после чего бригада приступят к немедленному устранению дефекта.



Энергетики заверили, в случае необходимости тепло в соседние дома пойдет по резервным сетям. Температура в квартирах не изменится.