Пермячка за потоп в квартире отсудила 200 тысяч

111.536 рублей - материального ущерба,

68.268 рублей - штрафа за неисполнение требований в добровольном порядке,

25.000 рублей - компенсации морального вреда,

19.720 рублей - судебных расходов за проведение экспертизы.

Пермский краевой суд оставил без изменения решение Мотовилихинского районного суда, который постановил взыскать с ООО УК «Мастер Пермского края»:В суд женщина обратилась из-за неоднократного затопления её квартиры талыми и дождевыми водами с кровли. В результате повреждения получила внутренняя отделка жилого помещения, в котором к тому же образовался грибок, в количестве, превышающем допустимую норму в 2,5 раза.В добровольном порядке управляющая компания возмещать ущерб отказалась, и женщина обратилась за помощью в суд.Согласно результатам строительно-технической экспертизы, назначенной определением Мотовилихинского районного суда, повреждение имущества истца стало следствием технической неисправности кровли дома, а, соответственно, ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязанностей по содержанию общего имущества указанного многоквартирного домаСпециалисты в сфере ЖКХ отмечают, что такие ситуации возникают регулярно. Вот только, к сожалению, мало кто из собственников защищают свои интересы и доводят дело до суда.