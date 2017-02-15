Пермячка за потоп в квартире отсудила 200 тысяч

Пермский краевой суд оставил без изменения решение Мотовилихинского районного суда, который постановил взыскать с ООО УК «Мастер Пермского края»:
- 111.536 рублей - материального ущерба,
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68.268 рублей - штрафа за неисполнение требований в добровольном порядке,
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25.000 рублей - компенсации морального вреда,
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19.720 рублей - судебных расходов за проведение экспертизы.
В суд женщина обратилась из-за неоднократного затопления её квартиры талыми и дождевыми водами с кровли. В результате повреждения получила внутренняя отделка жилого помещения, в котором к тому же образовался грибок, в количестве, превышающем допустимую норму в 2,5 раза.
В добровольном порядке управляющая компания возмещать ущерб отказалась, и женщина обратилась за помощью в суд.
Согласно результатам строительно-технической экспертизы, назначенной определением Мотовилихинского районного суда, повреждение имущества истца стало следствием технической неисправности кровли дома, а, соответственно, ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязанностей по содержанию общего имущества указанного многоквартирного дома
Специалисты в сфере ЖКХ отмечают, что такие ситуации возникают регулярно. Вот только, к сожалению, мало кто из собственников защищают свои интересы и доводят дело до суда.
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