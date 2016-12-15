Пермское УФАС посчитало завышенными аппетиты пермских теплоэнергетиков
12 Января 12:00
Машину только с гаражом, шуба только с сапогами, а минералка в магазине исключительно с шоколадом. Если бы у всех продавцов была такая же логика как у пермских теплоэнергетиков, то, скорее всего, комплекты выглядели бы именно так.
Иначе, как объяснить, что с очередного застройщика, по словам пермского УФАС, за подключение к сетям требовали больше положенного и выдвигали дополнительные условия.
Антон УДАЛЬЁВ, и.о. руководителя УФАС России по Пермскому краю:
- ПАО "Т Плюс" требовало от застройщика оплатить те сети, которые непосредственно не участвуют в процессе теплоснабжения дома. Есть, образно говоря, точка подключения в доме и те сети, которые идут от источника до этого дома. И это те сети, которые должен застройщик оплатить при подключении.
Здесь же, по словам антимонопольщиков, с застройщика требовали оплатить модернизацию иных сетей теплоснабжающей компании. Что, в принципе, равнозначно тому, что если бы с каждого нового абонента мобильный оператор требовал бы деньги на новую вышку сотовой связи. В управлении ФАС посчитали, что таким образом ресурсоснабжающая компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке и вынесло предписание о недопустимости подобных действий. При этом, как отмечает Антон УДАЛЬЁВ, подобные факты далеко не уникальны.
Антон УДАЛЬЁВ, и.о. руководителя УФАС России по Пермскому краю:
- Очень часто застройщики бояться нам жаловаться, и пытаются договориться как-то с ПАО "Т Плюс" даже оплачивая сверхрасходы, которые они не должны делать. Поскольку обжалование приводит к факту нарушения и наложению дополнительного штрафа за нарушение антимонопольного законодательства. Поэтому такие факты встречаются в нашей практике, но не так часто, как они реально встречаются на практике в рамках взаимоотношений между застройщиками и ПАО "Т Плюс".
Руководитель пермского антимонопольного ведомства призывает застройщиков сообщать обо всех подобных фактах и не соглашаться оплачивать выше установленного законом. Ведь всё это в итоге приводит к дополнительным незапланированным издержкам и может сказаться на конечной стоимости жилья.
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