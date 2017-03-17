Пермские власти выявляют места незаконного складирования снега

Высота снежного покрова в городе кое-где достигает почти метра. Последний раз такие сугробы в краевой столице были зафиксированы в 2001 году. В некоторых территориях снегопады доставили проблем еще зимой, а с наступлением весны на некоторых участках и вовсе не пройти.

Еще в начале марта губернатор края Максим Решетников поручил усилить контроль за весенней уборкой в Перми. Специалисты районных администраций ежедневно проверяют территорию, в том числе у магазинов, торговых и офисных центров, придомовые территории и выявляют несанкционированное складирование снега. К проверкам подключили общественников.



С начала года только в Мотовилихинском районе за несвоевременный вывоз снега составлено 27 протоколов об административном правонарушении, выписано штрафов на сумму более 600 тысяч рублей.



Павел ГУЛЯЕВ, начальник отдела благоустройства администрации Мотовилихинского района:



- Основные проблемы жителей, с которыми к нам обращаются, это отсутствие подсыпки противогололедным материалом. За нарушения правил благоустройства предусмотрена административная ответственность. Для юридических лиц штрафы составляют от 15 до 50 тысяч рублей.



В целом с января 17-го районный отдел благоустройства составил 227 протоколов за нарушения правил благоустройства. Общая сумма наложенных штрафов составила 2,5 миллиона рублей. Проверки будут продолжаться.