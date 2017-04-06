Пермские власти хотят ввести ограничения на уплотнительную застройку

В администрации считают, что новые правила будут направлены на улучшение городской среды.



Елена МАХНЕВА, начальник отдела градостроительного зонирования департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми:



- Проект затрагивает изменение границ территориальных зон, изменение градрегламента, в том числе включение нового параметра - это коэффициент плотности застройки. Расширяется территория общего пользования в некоторых местах. Вдоль Уральской, части Сада соловьев, улицы Уинской и срединная часть, где в данный момент установлена у нас зона Р-1.



Публичные слушания на тему внесения изменений в правила землепользования и застройки проходят во всех районах города. В Мотовилихе на обсуждение собрались неравнодушные граждане и представители строительных компаний. У последних возникают принципиальные вопросы.



Наталья РИХТЕР, представитель компании застройщика:



- Как отразится на моей площадке, которую я сейчас комплексно осваиваю, которая утверждена документацией по планировки. На мне есть обязательство по строительству соцобъектов. Эти обязательства рассчитаны из определенных 1000 кв. м. жилья, которые я должна реализовать на этой площадке, а введение данных параметров застройки не позволят мне реализовать проект.



Предложение и замечания принимаются в городской администрации до 10 апреля включительно. Только после этого доработанный документ рассмотрит Пермская городская Дума.