Пермские подземные переходы находятся в плачевном состоянии

В микрорайоне Рабочий поселок спускаться под землю лучше вообще в резиновых сапогах. И в пору закупать фонарики. Освещения там практически нет.



Следует признать, что это первый в Перми подземный пешеходный переход. Он был построен в 1975 году. Отремонтирован летом 12 года. И украшен изображениями морских обитателей.



Первое, что бросается в глаза - растяжка с рекламой, мусор, обклеенные с двух сторон объявлениями, местами погнутые, матовые полупрозрачные щитки и облупившаяся синяя краска на стенах и потолке. Но самая нелицеприятная ситуация здесь - гололед.



В переход на участке Старцева-Ива: мусор, многочисленные тэги, объявления, отпавшая плитка, погнутые конструкции. Абсолютно безлюдное жутковатое место. Считается, что подземные пешеходные переходы снижают количество ДТП. Но следует признать, что пермяки в данном случае рискуют не меньше, прокладывая свой маршрут через темную подземку. Лампочки без плафонов, которые где-то просто отсутствуют, торчащие провода с синей изолентой и не закрепленные электрические провода свисают над головами прохожих.



Сооружения в виде киосков находятся здесь, как и на Центральном рынке, на основании договора с муниципальным образованием. В ближайшее время планируется новая процедура по определению арендатора. На ближайшие 5 лет именно на него лягут обязанности по содержанию этого имущества. В Перми всего 4 подземных пешеходных перехода. И почему их не могут содержать в нормативном состоянии? Вопрос остается открытым.



Матвей ЧУВАШОВ, главный инженер МКУ "Пермблагоустройство":



- Просто не берегут то, что есть. А постоянно вкладывать бюджетные средства, - это законодательством недопустимо. Нет такой возможности. Поэтом пытаемся всеми силами поддерживать их в том доступном и приличном виде, в котором они должны быть. Боремся всеми возможными доступными способами с теми людьми, которые все-таки пакостят там.



Матвей Чувашов пообещал: в микрорайоне Рабочий поселок уже в апреле будет проведен косметический ремонт. Более двух миллионов рублей выделено на подземку на Гознаке. Полностью заменена проводка и произведен демонтаж ступеней.