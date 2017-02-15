Отключать должников за коммунальные услуги в Перми стало проще

С 1 января действуют новые правила порядка ограничения предоставления коммунальных услуг. Теперь неважно, что показывает ваш индивидуальный счетчик. Главное, если задолженность превысит сумму двукратного размера платы по нормативу за ту или иную услугу в месяц, то уже в ближайшее время можно лишиться этой самой услуги.



Уведомление об этом может быть отправлено посредством передачи сообщения на мобильный телефон, телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной почты или через личный кабинет потребителя в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, либо на официальной странице исполнителя в сети Интернет, передачи голосовой информации на стационарный телефон.



Получив такое предупреждение, у собственника есть ровно 20 дней на ликвидацию образовавшейся задолженности. Иначе можно остаться без света, воды или того же газа. Правда, в зимний период нельзя отключать отопление, а в многоквартирных домах ещё и холодную воду. Всё остальное - не запрещено.



Ещё одно изменение, правда, только возможное в сфере ЖКХ обсудили на заседании общественного совета при краевой инспекции жилнадзора. Предлагается не наказывать товарищества собственников жилья, если те не выполняют предписания от жилинспекции, например, в части корректировок устава.



Василий ТОЛСТОЙ, начальник Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края:



Мы, согласно действующего законодательства должны обратиться в суд и поставить в суде вопрос о ликвидации ТСЖ. Мы считаем, что это мера чрезмерная. И на сегодня может быть исключить эти положения, чтобы не ликвидировать ТСЖ за незначительные предписания, которые не исполнены в силу объективных и субъективных причин.



Кроме того, поступило предложение упростить процедуру перевода многоквартирных домов от одной управляющей организации к другой. При действующей схеме нередко возникает ситуация, когда уже выбрана новая компания, а старая не торопиться снимать с себя полномочия. В итоге возникают ситуации с двойными квитанциями, и все споры приходилось решать в суде.