Нависшая угроза: в Перми возможен сход снега и льда с крыш
21 Февраля 2017 16:33
Плюсовая температура в Перми сохранится ещё несколько дней. С крыш и козырьков зданий возможен сход снега и льда.
Плюс на улице - снег с крыш. Сейчас в Перми можно наблюдать не мартовскую капель, а натуральное падение подтаявших глыб. В этой связи специалисты советуют пермякам быть предельно аккуратными и внимательными при передвижении. В случае опасности стараться прижаться поближе к зданию, чтобы падающий снег не причинил вреда. Кроме того, обращать внимание ответственных лиц на некачественную или несвоевременную уборку кровли.
Жилищным законодательством четко закреплена норма, согласно которой за уборку снега с крыш отвечают управляющие организации, обслуживающие дом. Проведение работ по очистке крыш и дворов от снега оплачивается жильцами вместе с другими жилищно-коммунальными услугами. Если управляющая организация или ТСЖ не спешит сбивать сосульки и счищать снег с крыш и козырьков – необходимо звонить сначала в диспетчерскую этой компании, а если не помогает, то в районную администрацию.
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