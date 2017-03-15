Кто починит крышу?
15 Марта 2017 16:16
8 марта крыша жилого дома под тяжестью снега рухнула в поселке Углеуральский, 10 марта - в поселке Скальный Чусовского района, 12 марта - в Лысьве просела кровля детского сада.
Можно, конечно, говорить, что зима выдалась снежная, но всё же у каждого дома есть свой управленец. Именно он и должен обеспечить своевременную очистку крыши своими силами, если есть соответствующий допуск, либо наняв лицензированных подрядчиков.
Николай ВРАКИН, исполнительный директор управляющей организации "НОВОДОМ":
- В этом случае используется ограждение территории, где производятся работы. Выстраиваются знаки о том, что происходит сброс снега. Заранее о проведении этих работ собственники должны быть уведомлены путём размещения объявлений на информационных досках. Во время проведения работ на кровле должно присутствовать не менее двух работников, и работники должны присутствовать внизу - руководить действиями сотрудников, которые находятся на кровле.
Весь сброшенный снег с проезжей и пешеходной части должен быть убран незамедлительно. В противном случае - можно получить штраф от администрации. Впрочем, с последней задачей коммунальщики, похоже, справляются. А вот решать основную проблему многие управленцы просто не хотят.
Александр ВЛАСОВ, заместитель главы администрации Ленинского района Перми:
- В основном это одни и те же управляющие компании. Нарушения бывают постоянно даже на одних и тех же домах. Зачастую сложности вызывает ветхий и аварийный, либо близкий к этому. Яркий пример - жилой дома по Монастырской, 75, где управляющая компания уже несколько раз наказывалась и последнее наказание - это максимальное, предусмотренное законодательством, 200 тысяч рублей было наложено на данную компанию.
И эти средства управляющая организация должна заплатить из своих собственных средств. Точно так же как и платить все компенсации собственникам. Например, в случае если в результате ненадлежащего содержания кровля дала течь и вода попала в квартиру.
Николай ВРАКИН, исполнительный директор управляющей организации "НОВОДОМ":
- Человек должен обратиться в УК о том, что возникла такая ситуация - есть протечка, квартира затоплена, нанесен ущерб имуществу. Составляется заявление, либо звонок-заявка в УК. Инженер прибывает на место, составляет акт об утечке и ущербе.
Далее необходимо договориться с коммунальщиками о компенсации. Если же управляющая компания в добровольном порядке отказывается возместить ущерб и устранить причины его появления, собственнику - прямая дорога в суд. Ну, и повод задуматься о смене управленца.
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