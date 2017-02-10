Комиссия ФАС России проверяет пермские тарифы

Ранее, летом и осенью прошлого года, с единичными визитами в Прикамье побывали первые заместители руководителя федерального антимонопольного ведомства, которые на личных приёмах граждан получили многочисленные жалобы от горожан на тарифы, установленные в регионе.



Дмитрий МАХОНИН, начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России:



- Нас настораживает достаточно много судебных споров потребителей коммунальных услуг. Это действительно пугает и настораживает. Надо разбираться в сути тарифов профессионально, поскольку в комиссию включены профессионалы, которые в каждой сфере имеет свой опыт работы с тарифными делами и тарифными решениями.



Москвичам пробудут в Перми до марта. За это время им предстоит проверить обоснованность тарифов на тепло, электроэнергию, воду и другие коммунальные ресурсы. Непрозрачный характер тарифов - основная проблема, которая существует сегодня не только в нашем регионе, - считает Дмитрий МАХОНИН.



Дмитрий МАХОНИН, начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России:



- Я не хочу сейчас делать громких заявлений, но действительно, есть подозрения относительно обоснованности тарифов и это накладывается ещё громкими судебными решениями. Такие подозрения существуют.



Пермское УФАС уже приняло решения по сотне тарифов, система образования которых, вызывала много нареканий. По итогам проверки московской комиссии также будут сделаны соответствующие выводы. А соответствующие заключения лягут не только в основу расчетов новых тарифов, но и попадут в надзорные органы для принятия процессуальных решений и привлечения виновных к ответственности.