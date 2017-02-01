Капремонт. Что отремонтировать в первую очередь

Соответствующие предложения по домам на 2017 и даже на 2018 год уже опубликованы на сайте fond59.ru в разделе "Информация для собственников". После получения такого предложения собственники должны:





Если же собственники не сделают это в трехмесячный срок, то муниципалитет самостоятельно вносит в график ваш дом и работы будут выполнены в том объеме, который представил региональный оператор. Вот только кто, если не собственники, лучше всего знает что в первую очередь нужно отремонтировать в их доме.

У дома проблемы с кровлей и тепло из квартир уходит на обогрев атмосферы, а вам предлагают, вместо этого отремонтировать систему канализации, горячего водоснабжения или фасад. В ваших силах изменить это. Для этого нужно на общем собрании собственников самостоятельно определить первоочередной перечень работ. Возможно, удастся убедить других жильцов, что красивый фасад подождёт. А вот свежая подложка на чердаке или обновленная кровля - нет. Например, современные стеклопакеты в подъездах, не только добавят ощущение комфорта, но и помогут снизить платежи за тепло, до 20% которого улетучивается именно из-за прохудившейся крыши и сквозняков в подъезде.