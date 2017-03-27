Качество питьевой воды в Перми ухудшится

Подготовка к этому началась еще в декабре. Формируют план мероприятий по профилактическому осмотру и ремонту оборудования, готовят химреагенты, в лабораториях проводят контроль качества воды.



Ирина БАТУРИНА, главный технолог по очистке воды ООО "НОВОГОР-Прикамье":



- В период паводка ухудшается качество воды в основном по микробиологическим показателям. Ну и в том числе по химическим показателям, таким как мутность, цветность, она значительно увеличивается.



Воду обрабатывают реагентами - коагулянтами, под действием которых мельчайшие частицы загрязнителей укрупняются, слипаются в хлопья. Затем вода обеззараживается и подается в распределительную сеть. Как отмечают на предприятии, вода подается, соответствуя нормам СанПиН. Однако, на ее качество напрямую влияет состояния труб. Впрочем, по словам специалистов, для того, чтобы сделать эту воду пригодной для питья достаточно самых простых методов.



Андрей МАКСИМОВ, заведующий лабораторией спектральных методов анализа химического факультета ПГНИУ:



- В системах водоснабжения, в трубах самое значимое дополнительное загрязнение, которое может быть, это частицы ржавчины. В принципе частицы ржавчины хорошо отстаиваются и чистятся самыми простыми фильтрами. Хлор, который поступает для обеззараживания, здесь даже простого отстаивания достаточно для того, чтобы полностью избавиться хлора, который растворен в воде.



Но пригодной - не значит полезной. И тем более вкусной. И по сути альтернатив сегодня в Перми - всего две - покупная бутилированная вода или фильтры. Решить проблему в своем доме можно, озаботившись установкой в подвале комплексной системы очистки воды. Но стоит она недешево и оплатить придется из своего кармана. Поэтому чаще горожане прибегают к помощи бытовых устройств. Те, что устанавливают под раковину, дороже, но эффективней подручных фильтров-кувшинов.



Наталья, продавец-консультант:



- Есть фильтры проточные, есть фильтры с обратным осмосом. Водичка чистится на мембранном уровне и уже нет проблем с накипью, например, с хлоркой.



Но опять есть одно "но". Глубокая очистка воды в фильтрах, к примеру с обратным осмосом может избавить ее также от большого количества минеральных солей, необходимых организму. Нет гарантии, что и на производстве бутилированной воды эти элементы и минералы удалось в ней сохранить. Но "зарядить" воду обратно точно не получится, настаивает наука.



Андрей МАКСИМОВ, заведующий лабораторией спектральных методов анализа химического факультета ПГНИУ:



- Различные штуки вроде серебряных кулончиков, которые опускаются в воду, вроде различных камушков шунгита никакой эффективности здесь нет даже близко.



Разные врачи советуют в день выпивать разное количество воды, но всегда счет идет на литры. Впрочем, необходимо помнить о том, что важно не только сколько, но и какую воду вы пьете.