Из-за металлического гаража в Перми без воды осталось 4 дома

1-го февраля только вброд! Иначе пройти или проехать в самом начале бульвара Гагарина практически невозможно. В пресс-службе компании "НОВОГОР-Прикамье" сообщили, что авария произошла в результате утечки на вводе в дом № 17. Однако оперативное отключение подачи воды только к одному дому оказалось невозможным из-за мешавших гаражей. Пришлось приостановить подачу сразу в несколько многоквартиных домов. Скорее всего без воды люди будут оставаться сутки, планируется, что основные аварийно-восстановительные работы пройдут в вечернее и ночное время. До этого времени будет организован подвоз воды.