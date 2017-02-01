Из-за металлического гаража в Перми без воды осталось 4 дома
01 Февраля 2017 11:27
Жители 4-х домов на бульваре Гагарина 15, 17, 19 и на ул. Краснокамская, 16 из-за коммунальной аварии остались без воды.
1-го февраля только вброд! Иначе пройти или проехать в самом начале бульвара Гагарина практически невозможно. В пресс-службе компании "НОВОГОР-Прикамье" сообщили, что авария произошла в результате утечки на вводе в дом № 17. Однако оперативное отключение подачи воды только к одному дому оказалось невозможным из-за мешавших гаражей. Пришлось приостановить подачу сразу в несколько многоквартиных домов. Скорее всего без воды люди будут оставаться сутки, планируется, что основные аварийно-восстановительные работы пройдут в вечернее и ночное время. До этого времени будет организован подвоз воды.
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