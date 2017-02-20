Из-за коммунальной аварии в Перми затопило улицу Полины Осипенко

На этот раз авария в самом центре города. Причем, у здания компании, отвечающей за тепловые сети. Но это просто совпадение. Тепловики здесь не при чем, ведь дорогу затопило холодной водой, а значит ответственность несут другие.



Анастасия ПЕТУХОВА, корреспондент:



- А вы слышали о парадоксе, что горячая вода замерзает гораздо быстрее, чем холодная. Так что пешеходам и автомобилистам в каком-то смысле повезло... На участке Полины Осипенко сегодня по-весеннему, гололеда пока не предвидится!



На дороге - настоящее болото. Недаром на месте аварии работают илососнеы машины. Так рабочие ликвидируют последствия прорыва - откачивают то, что утекло. А вот около 300 пермяков на время остались без воды. Как сообщают в "Новогор-Прикамье", днем в домах по адресам Полины Осипенко, 44, Сибирская, 67, Сибирская, 71-73 отключили водоснабжение. К земельным работам, а также устранению причины прорыва обещают приступить сегодня вечером.