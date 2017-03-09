Гололед в Перми превратил тротуары города в катки
09 Марта 2017 16:44
Март - месяц непредсказуемый. И в первую очередь касаемо того, дойдешь ли ты от точки "а" в точку "б" целым и невредимым. Тротуары покрылись льдом.
По таким дорогам, разумеется, лучше не ходить. А куда деваться? Других тротуаров у нас нет. Подрядчик, как известно, о том, по каким дорогам вынуждены скользить пешеходы, вспоминает в последнюю очередь. Остается надеяться на погоду. Вроде бы и солнце уже пригревает, но зима не сказала своего последнего слова. Весна только-только просыпается.
А вот есть те, кому праздничный день пришлось провести в травмпункте. Пермяк Александр Старов шел на торжественный обед к своим родным. А в итоге поскользнулся, упал. 12 швов на спине.
Александр СТАРОВ:
- Упал, разрезал спину. Пришел, зашили. 12 швов. К жене шел с подарком. Дети ждали. А в результате получилось так, что в больнице сейчас нахожусь.
Весеннее солнце уже пригревает, на тротуарах образуется каша, под которой лед не теряет своих свойств. В любой момент траектория движения может превратиться в траекторию падения.
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