ФАС: Многие прикамские тарифы на тепло и электричество не обоснованы

Завышение оплаты труда, проведение ремонтных работ, которые не подтверждены документально, 32-х кратное завышение расходов на банковские услуги, незаконные расходы на страхование, фиктивные договоры аренды, увеличение налоговых ставок - и это далеко не полный перечень нарушений, которые выявила московская комиссия федеральной антимонопольной службы по итогам проверки региональной службы по тарифам.



Антимонпольщики проверили обоснованность действующих тарифов на электрическую и тепловую энергию, которые используют сразу несколько ресурсоснабжающих компаний. Одно из главных нарушений - отсутствие прозрачности и включение неподтвержденных расходов в тело тарифа.



Своё заключение ФАС направила прикамскому регулятору. Теперь у него есть две недели, чтобы предоставить свои возражения по этому поводу. Затем антимонопольщики будут принимать соответствующие меры для пересмотра действующих тарифов.