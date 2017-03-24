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ФАС: Многие прикамские тарифы на тепло и электричество не обоснованы

24 Марта 2017 16:24
Десятки нарушений выявила комиссия федеральной антимонопольной службы России по итогам проверки Региональной службы по тарифам Пермского края.
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Завышение оплаты труда, проведение ремонтных работ, которые не подтверждены документально, 32-х кратное завышение расходов на банковские услуги, незаконные расходы на страхование, фиктивные договоры аренды, увеличение налоговых ставок - и это далеко не полный перечень нарушений, которые выявила московская комиссия федеральной антимонопольной службы по итогам проверки региональной службы по тарифам.

Антимонпольщики проверили обоснованность действующих тарифов на электрическую и тепловую энергию, которые используют сразу несколько ресурсоснабжающих компаний. Одно из главных нарушений - отсутствие прозрачности и включение неподтвержденных расходов в тело тарифа.

Своё заключение ФАС направила прикамскому регулятору. Теперь у него есть две недели, чтобы предоставить свои возражения по этому поводу. Затем антимонопольщики будут принимать соответствующие меры для пересмотра действующих тарифов.
Метки: ФАС Тарифы ЖКХ Тепло Электричество
Комментарии (3)
Гость 24.03.2017 16:55:11
пусть проверят в пос ферма тарифы на тепло там совсем хрень творится
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Гость 24.03.2017 17:01:15
а где же вы раньше были? вроде бы УФАС должны участвовать в заседании РСТ при утверждении тарифов?! только что об этом узнали? а в 2009 году уже антимонопольщики пиарились что вынесли требование к ПСК и ПАО Т ПЛЮС (ранее ТГК) о прекращении действий, в результате которых для половины населения города тарифы увеличились более чем в 1,5 раза! и что, где исполнение этих требований? так и тут тоже будет. Главное первыми сказать что выявили массу нарушений. на этом все благополучно и заглохнет.
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Гость 24.03.2017 17:09:23
единая Россия, партия жуликов и воров!!! Посмотрите , кто управляет этими энерго - снабжающими организациями и все сразу станет понятно!!!
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