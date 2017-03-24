ФАС: Многие прикамские тарифы на тепло и электричество не обоснованы
24 Марта 2017 16:24
Десятки нарушений выявила комиссия федеральной антимонопольной службы России по итогам проверки Региональной службы по тарифам Пермского края.
Завышение оплаты труда, проведение ремонтных работ, которые не подтверждены документально, 32-х кратное завышение расходов на банковские услуги, незаконные расходы на страхование, фиктивные договоры аренды, увеличение налоговых ставок - и это далеко не полный перечень нарушений, которые выявила московская комиссия федеральной антимонопольной службы по итогам проверки региональной службы по тарифам.
Антимонпольщики проверили обоснованность действующих тарифов на электрическую и тепловую энергию, которые используют сразу несколько ресурсоснабжающих компаний. Одно из главных нарушений - отсутствие прозрачности и включение неподтвержденных расходов в тело тарифа.
Своё заключение ФАС направила прикамскому регулятору. Теперь у него есть две недели, чтобы предоставить свои возражения по этому поводу. Затем антимонопольщики будут принимать соответствующие меры для пересмотра действующих тарифов.
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